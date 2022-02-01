Одеса: кардіохірург попався на хабарі

14:59 12 травень Київ, Україна

Правоохоронці затримали під час одержання неправомірної вигоди завідувача відділення кардіохірургії однієї з комунальних медустанов Одеси.



Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської облпрокуратури слідчі СУ ГУ НП в Одеській області при оперативному супроводі співробітників СБУ затримали під час одержання неправомірної вигоди завідувача відділення кардіохірургії однієї з комунальних медичних установ Одеси", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що лікар вимагав та отримав $11 тис. хабаря від пацієнта лікарні за проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти.



За даними слідства, в медичному закладі систематично отримували гроші від громадян, що перебувають на лікуванні чи вимагають іншої медичної допомоги.



Медики, використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій на серці. Проведення таких операцій вони оцінювали від 80 до 400 тис. грн - в залежності від їхньої складності та стану хворих.



У прокуратурі додали, що такого роду операції по законодавству України повинні проводитися безкоштовно, придбання протезів, клапанів шунтів теж здійснюється за бюджетні кошти.



На цей момент вирішуються питання щодо оголошення вказаній посадовій особі про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.