Одеса: капітан поліції створив мережу борделів

15:47 15 жовтень Київ, Україна

Департамент внутрішньої безпеки затримав і оголосив про підозру у створенні цілої мережі борделів і сутенерстві дільничному офіцеру Суворовського відділу поліції.

Як повідомило місцеве видання, кримінальне провадження відкрили ще на початку вересня. Співучасницею капітана поліції була 25-річна одеситка. Разом з поліціянтом вони створили мережу борделів, в якій працювали більше десяти адміністраторів, водіїв, охоронців, - а також понад 30 повій.



Клієнти телефоном замовляли послуги, які дівчата надавали їм в салонах - орендованих квартирах. 55% від отриманих грошей жінки віддавали черговому адміністратору. В борделях діяли чіткі правила: якщо клієнт розплачувався іноземною валютою - гроші в повному обсязі віддавалися адміністрації. Крім того, щотижня кожна повія здавала кошти на прибирання квартири і оплату комунальних послуг. Якщо дівчина приходила на робоче місце нетвереза, секс-робітницю штрафували.



