Одеса: Хуліганські нападу на одеські трамваї

23:13 23 липень Київ, Україна

В Одесі група хуліганів з невстановлених причин нападає на трамваї. В результаті одного з них постраждав водій. Транспортному підприємству завдано серйозної шкоди. Зловмисники не спіймані.

Три трамвая стали об'єктами уваги хуліганів. Два з них закидали камінням, постраждав водій. Ще в одному вагоні зірвали обшивку з сидінь.

Пізно ввечері 22 липня з різницею в півгодини хулігани закидали камінням два трамвая №18. Один з них йшов в ДЕПО, і на вулиці Маловського невідомі почали по ньому справжню бомбардування камінням. Вони пробили лобове скло, постраждав водій. У другому випадку удари припали на бічні стекла, обійшлося без постраждалих.

23 липня, в п'ятому трамваї на Французькому бульварі троє підлітків зірвали обшивку з сидінь і розмалювали їх фарбою. Водій це помітив, спробував заблокувати вихід, але малолітні хулігани втекли через вікно.