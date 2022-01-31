Одещина: п'яний сусід підпалив сусідку

У відділення поліції на Одещині доставлено чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який вилаяв і підпалив свою сусідку. Постраждала жінка намагалася перешкодити його бійці з дружиною.
Про це повідомляє Сектор поліційної діяльності №1 Подільського районного управління поліції.
Про це повідомляє Сектор поліційної діяльності №1 Подільського районного управління поліції.
Як відзначили в поліції, зараз 54-річний правопорушник поміщений в ізолятор тимчасового утримання.
Його дії слідство кваліфікувало за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Його дії слідство кваліфікувало за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
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