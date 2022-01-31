Одещина: п'яний сусід підпалив сусідку

14:12 11 травень Київ, Україна

У відділення поліції на Одещині доставлено чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який вилаяв і підпалив свою сусідку. Постраждала жінка намагалася перешкодити його бійці з дружиною.



Про це повідомляє Сектор поліційної діяльності №1 Подільського районного управління поліції.

"Вчора 37-річна громадянка була госпіталізована в місцеву лікарню з опіками шиї, тулуба і кінцівок. Стан її стабільно важкий. Як встановили поліціянти, постраждала намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її побити. Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку легкозаймистою речовиною і кинув в неї запальничку. Жінку загасили мешканці села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали швидку і поліцію", - сказано в повідомленні.

Як відзначили в поліції, зараз 54-річний правопорушник поміщений в ізолятор тимчасового утримання.



Його дії слідство кваліфікувало за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.