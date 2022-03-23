Черговий "масочний" скандал в громадському транспорті

У Херсоні стався конфлікт і знову через масочний режим, пасажирка тролейбуса показово наділа маску на голову, заявивши, що не порушує ніяких правил, оскільки законодавчо не закріплена інструкція щодо носіння медичних масок.
На вимогу кондуктора до жінки надіти засіб індивідуального захисту в громадському транспорті, херсонка відповіла, що у неї маска надіта.
Скандалістка підкреслила, що засіб індивідуального захисту "надіто" і до неї не може бути ніяких претензій.
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