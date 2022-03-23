Черговий "масочний" скандал в громадському транспорті

На вимогу кондуктора до жінки надіти засіб індивідуального захисту в громадському транспорті, херсонка відповіла, що у неї маска надіта.

"У мене надіта маска. Ви що, не бачите? Ось вона, вона у мене є. Так і передасте поліції", - сперечалася з кондуктором Вікторія Гальченко, показуючи маску, надіту на потилицю.