Черговою жертвою російських мародерів став Херсонський художній музей

Російські окупанти пограбували Херсонський художній музей, вивізши з нього все цінне до Криму. Про це заклад повідомив у п'ятницю, 4 листопада, у Facebook.

"Херсонський художній музей розграбований російськими окупантами. Це називається "евакуація", по-нашому - мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 31 жовтня по 3 листопада самопроголошена "влада" завезла до музею три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва та оргтехніку. Наголошується, що про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться - картини не запаковували належним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір'я.

У музеї повідомили, що 1 листопада окупанти завантажили та вивезли у супроводі озброєних автоматами людей у цивільному три фури та шкільний автобус, 2 листопада – ще дві фури, 3 листопада забирали залишки автобусом уже без озброєної охорони. Під час розкрадання однієї з найкращих колекцій України навколо музею стояли блок-пости.

"Сподіваємося найближчим часом дізнатися, що саме було незаконно вивезено за чотири дні, але в тому, що найцінніше (XVII-XIX ст.) забрали насамперед, сумнівів немає. Вантаж був направлений до Криму, але не факт, що це останній пункт призначення", - йдеться у повідомленні.

Керувала так званою "евакуацією" псевдодиректорка Наталія Десятова, яку херсонці можуть знати як співачку з Театрального кафе, повідомляють у музеї. При цьому наголошується, що серед співробітників музею також знайшлися колаборанти.

На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, у Криму "приймають" колекцію Херсонського художнього музею також колишні її підлеглі - Наталія Кольцова та Інна Буренко, які заздалегідь "евакуювалися".

Раніше херсонський гауляйтер допустив відхід військ росії на лівий берег Дніпра. Він також порадив жителям, що залишилися на правому березі, "максимально швидко" йти на лівий.