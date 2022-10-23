Черговий вибух на Пермському пороховому заводі у Росії

08:20 23 жовтня Київ, Україна

На пороховому заводі у Кіровському районі Пермі стався вибух, далі виникла пожежа. Про це у суботу 22 жовтня повідомили місцеві Telegram-канали, а також сайт Properm.ru.

За інформацією ЗМІ загинули троє людей.

Пожежники, які прибули на місце НП, локалізували вогонь на площі 20 квадратних метрів.

Скриншот страницы Телеграм-канала

Подібні трагедії на заводі трапляються регулярно. Востаннє пермський пороховий вибухав 1 травня цього року. Тоді загинули три співробітниці підприємства.

Як зазначають у місцевих пабликах, пороховий завод працював у три зміни, випускаючи озброєння для війни з Україною. Крім зарядів до РСЗВ "Ураган" та "Смерч" на заводі виробляли двигуни для Казанського вертолітного заводу.

Раніше в місті Шебекіно (Білгородська область Росії) спалахнула сильна пожежа.

А днями у Білгороді горіла підстанція, у місті не було світла.

 