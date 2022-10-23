Черговий вибух на Пермському пороховому заводі у Росії

08:20 23 жовтня Київ, Україна

На пороховому заводі у Кіровському районі Пермі стався вибух, далі виникла пожежа. Про це у суботу 22 жовтня повідомили місцеві Telegram-канали, а також сайт Properm.ru.

За інформацією ЗМІ загинули троє людей.

Пожежники, які прибули на місце НП, локалізували вогонь на площі 20 квадратних метрів.

Подібні трагедії на заводі трапляються регулярно. Востаннє пермський пороховий вибухав 1 травня цього року. Тоді загинули три співробітниці підприємства.

Як зазначають у місцевих пабликах, пороховий завод працював у три зміни, випускаючи озброєння для війни з Україною. Крім зарядів до РСЗВ "Ураган" та "Смерч" на заводі виробляли двигуни для Казанського вертолітного заводу.

Раніше в місті Шебекіно (Білгородська область Росії) спалахнула сильна пожежа.

А днями у Білгороді горіла підстанція, у місті не було світла.