Черговий ураган Дельта вдарив по південному узбережжю США

16:38 11 жовтень Київ, Україна

В цьому році, як ніколи раніше, Америку атакують урагани. Їхня руйнівна сила стає все більш потужною. Як стало відомо, черговий ураган Дельта налетів на південний захід Американських штатів. Головним напрямком урагану стало узбережжя Мексиканської затоки в районі штату Луїзіана, повідомляє Голос Америки.

Відзначається, що удар стихії припав майже на той же район, де шість тижнів тому лютував ураган Лаура. Менш ніж за 12 годин на південному заході Луїзіани випало майже 45 сантиметрів опадів.

Національний центр ураганів США повідомив, що Дельта ослаб до тропічного шторму, який приніс "проливні дощі на більшу частину Луїзіани" і вітер, який доходить до 95 км/год.

За даними ЗМІ, в окремих районах спостерігаються затоплення, повалені лінії електропередач.

Як прогнозують синоптики, Дельта пройде по території центральної і північно-східної Луїзіани і в неділю добереться до штатів Міссісіпі і Теннессі. Очікується, що на той час ураган перетвориться в тропічну депресію.

Раніше ураган Дельта завдав удар по півострову Юкатан в Мексиці. З штатів Кінтана-Роо і Юкатан були евакуйовані майже 40 тисяч осіб, понад 260 тисяч людей залишилися без світла.

Також стало відомо, що у метеорологів США закінчилися імена для ураганів. У 2020 році їх виявилося занадто багато.

Дельта став десятим ураганом за цей сезон в континентальній частині США. Це рекордна кількість. Попередній рекорд - дев'ять ураганів за сезон - був встановлений у 1916 році.