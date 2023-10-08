Черговий нічний обстріл Херсона. Постраждали 11 цивільних, серед них немовля

Практично не припиняється обстріл звільненої від рашистів території Херсонщини. Як повідомив сьогодні, 8 жовтня, голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін, під час нічної атаки постраждали 11 мирних жителів, зокрема немовля.
Глава регіону зазначив, що травми отримали 11 городян, у стані середньої тяжкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Серед постраждалих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували.
Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес.
Також під удар Градами потрапило село Станіслав, додав Прокудін.
За даними Херсонської обласної прокуратури, вночі 8 жовтня війська Росії масово обстріляли місто Херсон і село в Станіславській громаді.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Напередодні армія Росії обстріляла касетними боєприпасами село Біленьке в Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули двоє та ще двоє мирних жителів отримали поранення.
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