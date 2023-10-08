Черговий нічний обстріл Херсона. Постраждали 11 цивільних, серед них немовля

09:28 08 жовтня Київ, Україна

Практично не припиняється обстріл звільненої від рашистів території Херсонщини. Як повідомив сьогодні, 8 жовтня, голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін, під час нічної атаки постраждали 11 мирних жителів, зокрема немовля.

"Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч... Ворог неодноразово бив містом та населеними пунктами правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджено будинки, автомобілі, газорозподільні мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідували рятувальники", - наголосив він.

Глава регіону зазначив, що травми отримали 11 городян, у стані середньої тяжкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Серед постраждалих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували.

Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес.

Також під удар Градами потрапило село Станіслав, додав Прокудін.

За даними Херсонської обласної прокуратури, вночі 8 жовтня війська Росії масово обстріляли місто Херсон і село в Станіславській громаді.

"В обласному центрі травмовано семеро городян, серед яких дев'ятимісячна дитина. У селі окупанти потрапили до приватного будинку. Постраждала сім'я з чотирьох дорослих людей", - уточнили у відомстві.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Напередодні армія Росії обстріляла касетними боєприпасами село Біленьке в Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули двоє та ще двоє мирних жителів отримали поранення.