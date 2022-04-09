Черговий фейк Росії: провокація СБУ на неіснуючому хімзаводі

Після того, як росіяни проковтнули нісенітницю про завербованих комарів і птахів, російський фейкомет запрацював із новою силою. І якщо такі страшні птахи, на думку росіян, існують, то хто перевірятиме, чи існує якийсь хімзавод під Харковом? Представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що українські спецслужби нібито готують "провокацію" на хімзаводі під Харковом, який, як з'ясувалося, давно ліквідовано.

"За підтвердженою інформацією, у місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація з використанням отруйних речовин. На території виробничого об'єднання Хімпром співробітниками СБУ заміновано сховище зі 120 тоннами хлору. Дане сховище планується підірвати для звинувачення Збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів", - сказав на брифінгу 6 квітня Конашенков.

За даними видання, на картах Google згаданий завод справді є, проте він закритий і ліквідований як підприємство ще у 2012 році - залізничні колії до нього розібрані, у 2013 році було підірвано одну із будівель заводу.

Раніше у МВС України заявили, що обстріл залізничного вокзалу в Краматорську був чітко спланованою провокацією Росії, щоб звинуватити у цьому Україну.