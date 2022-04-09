Черговий фейк Росії: провокація СБУ на неіснуючому хімзаводі

Після того, як росіяни проковтнули нісенітницю про завербованих комарів і птахів, російський фейкомет запрацював із новою силою. І якщо такі страшні птахи, на думку росіян, існують, то хто перевірятиме, чи існує якийсь хімзавод під Харковом? Представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що українські спецслужби нібито готують "провокацію" на хімзаводі під Харковом, який, як з'ясувалося, давно ліквідовано.
За даними видання, на картах Google згаданий завод справді є, проте він закритий і ліквідований як підприємство ще у 2012 році - залізничні колії до нього розібрані, у 2013 році було підірвано одну із будівель заводу.
Раніше у МВС України заявили, що обстріл залізничного вокзалу в Краматорську був чітко спланованою провокацією Росії, щоб звинуватити у цьому Україну.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі