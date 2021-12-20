Черговий акт вандалізму у вагоні "Укрзалізниці". Відео

15:31 10 липень Київ, Україна

В одному з приміських поїздів "Укрзалізниці", вандали "розважалися", ламали вікна і сидіння.

Так, в Мережі з'явилися кадри, як двоє молодих дівчат нещадно нищать недавно оновлений вагон. Відповідне відео опубліковано на сторінці "Укрзалізниці" в Facebook 10 липня.

У компанії відзначили, що передали всі матеріали в поліцію і чекають від правоохоронців допомоги. Українці почали активно коментувати це відео і запропонували "Укрзалізниці" встановити хоча б в оновлених вагонах камери відеоспостереження.

"Так, ви маєте рацію, камери відеоспостереження дійсно потрібні, однак ми не можемо дозволити собі їх купувати і встановлювати на всіх приміських поїздах, так як приміське сполучення і так збиткове (понад 6,5 мільярдів гривень збитків за рік)", - відповіли в УЗ .

Також в компанії додали, що є випадки, коли поліція реагує не так швидко, як того вимагає ситуація. Після розформування транспортної міліції ситуація з вандалами стала набагато гірше