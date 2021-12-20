Черговий акт вандалізму у вагоні "Укрзалізниці". Відео

В одному з приміських поїздів "Укрзалізниці", вандали "розважалися", ламали вікна і сидіння.
Так, в Мережі з'явилися кадри, як двоє молодих дівчат нещадно нищать недавно оновлений вагон. Відповідне відео опубліковано на сторінці "Укрзалізниці" в Facebook 10 липня.
У компанії відзначили, що передали всі матеріали в поліцію і чекають від правоохоронців допомоги. Українці почали активно коментувати це відео і запропонували "Укрзалізниці" встановити хоча б в оновлених вагонах камери відеоспостереження.
Також в компанії додали, що є випадки, коли поліція реагує не так швидко, як того вимагає ситуація. Після розформування транспортної міліції ситуація з вандалами стала набагато гірше
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