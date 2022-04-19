Чергове самогубство в київській лікарні

17:55 20 листопада Київ, Україна

Вчора в Запоріжжі, сьогодні в Києві. Почастішали випадки самогубств серед громадян, яким підтвердили діагноз ковід.

Так, за даними столичної поліції, в одній з лікарень Києва наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу. Вона повісилася.



Подія сталася 19 листопада в Печерському районі столиці.



"Жінка була 1942 року народження, в лікарні №12 вона дійсно лікувалася від коронавірусу. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК - умисне вбивство з позначкою "самогубство", - відзначили в поліції.



Це вже п'ятий випадок самогубства в Києві з вересня серед хворих на коронавірус.