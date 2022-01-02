Черговий напад на офіс ОТЗЖ

Хуліганські дії щодо партії "Опозиційна платформа за життя" тривають, вночі, 26 серпня зловмисники пошкодили фасад нового офісу організації.
Як повідомив глава харківської міської організації ОТЗЖ, депутат Андрій Лесик, інцидент стався на вулиці Полтавський Шлях, 22.
Він також опублікував фотографії пошкодженого партійного банера на вході в офіс, а також розмальованих фарбою табличок з численними наклейками і символікою націоналістичної організації Centuria.
Як повідомлялося, старий офіс ОТЗЖ в Харкові невідомі неодноразово обливали фарбою, а в грудні 2019 роки до входу в офіс прикріпили навчальну гранату із запалом до неї.
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