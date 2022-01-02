Черговий напад на офіс ОТЗЖ

18:47 26 серпень Київ, Україна

Хуліганські дії щодо партії "Опозиційна платформа за життя" тривають, вночі, 26 серпня зловмисники пошкодили фасад нового офісу організації.

Як повідомив глава харківської міської організації ОТЗЖ, депутат Андрій Лесик, інцидент стався на вулиці Полтавський Шлях, 22.

"Під покровом ночі в Харкові скоєно напад на громадську приймальню міської організації" Опозиційна платформа за життя "і громадську приймальню депутата Харківської міської ради Лесика Андрія. Відвертий терор щодо ОТЗЖ триває ", - написав депутат, додавши, що офіс за даною адресою був відкритий днем раніше.

Він також опублікував фотографії пошкодженого партійного банера на вході в офіс, а також розмальованих фарбою табличок з численними наклейками і символікою націоналістичної організації Centuria.



Як повідомлялося, старий офіс ОТЗЖ в Харкові невідомі неодноразово обливали фарбою, а в грудні 2019 роки до входу в офіс прикріпили навчальну гранату із запалом до неї.



