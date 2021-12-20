Чергова витік палива з танкера Delfi

19:04 24 липень Київ, Україна

Танкер Delfi продовжує завдавати шкоди екології, так, сьогодні стався черговий викид нафтопродуктів в море, площа плями досягла 7,5 тис. М², воно рухається в бік берега.
 
Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов

За словами чиновника, фахівці відомства виявили пляму площею майже 7,5 тис. Квадратних метрів. Бонові загородження не змогли запобігти розлив: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

Відзначається, що зараз Delfi готують до другої спроби підйому, яку збирається зробити судновласник. До судна підігнали плавучий кран - за його допомогою будуть заводити сталеві троси.
«Тим часом Адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займеться підйомом танкера. Операцію оцінили майже в 25 млн грн. Згодом ці гроші планують стягнути з власника танкера », - йдеться в повідомленні.
 