Чергова перестрілка між "кадирівцями" та росіянами в Маріуполі - Андрющенко

Вже не вперше відбуваються конфлікти між різними угрупованнями у російському війську. Про чергову сутичку угруповань у Маріуполі розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він повідомив, що в районі "Кірова" в суботу, 19 серпня, стався конфлікт, що переріс у стрілянину, між "кадирівцями" і російськими окупантами.
За його словами, зібралася група автомобілів з "кадирівцями" та росіянами. Під час розбірок лунали постріли.
Потім кількість автомобілів зросла ще близько до двадцяти одиниць.
Він зазначив, що конфлікт продовжувався до 22.00.
За даними радника міського голови Маріуполя, причиною конфлікту було те, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю без будь-якого документа.
Нагадаємо, що "кадирівці" вчинили стрілянину з російськими військовими у тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем. Це спричинило загибель щонайменше сімох місцевих мешканців та чотирьох окупантів.
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