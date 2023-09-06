Чергова перестрілка між "кадирівцями" та росіянами в Маріуполі - Андрющенко

10:46 20 серпня Київ, Україна

Вже не вперше відбуваються конфлікти між різними угрупованнями у російському війську. Про чергову сутичку угруповань у Маріуполі розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він повідомив, що в районі "Кірова" в суботу, 19 серпня, стався конфлікт, що переріс у стрілянину, між "кадирівцями" і російськими окупантами.

За його словами, зібралася група автомобілів з "кадирівцями" та росіянами. Під час розбірок лунали постріли.

Потім кількість автомобілів зросла ще близько до двадцяти одиниць.

"Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ", – розповів Андрющенко.

Він зазначив, що конфлікт продовжувався до 22.00.

"Доїхали і Ахмат, і росіяни. Лунали постріли, і два автомобілі швидкої допомоги когось відвезли. На дахах стояли снайпери, але після 22 ночі дійшли якоїсь згоди і роз'їхалися. На жаль, без масової стрілянини", - йдеться у повідомленні.

За даними радника міського голови Маріуполя, причиною конфлікту було те, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю без будь-якого документа.

Нагадаємо, що "кадирівці" вчинили стрілянину з російськими військовими у тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем. Це спричинило загибель щонайменше сімох місцевих мешканців та чотирьох окупантів.