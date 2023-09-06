Чергова нічна атака росії на Хмельницьку область, постраждали мирні люди

10:01 19 серпня Київ, Україна

Тривожною ця ніч на суботу, 19 серпня, була для всієї України. Чергової атаки російських агресорів зазнала Хмельницька область. Як повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін, є постраждалі серед мирних жителів.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги Хмельницька область знову була атакована ворогом", - наголосив чиновник.

Він розповів, що у кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна та двері у 32 домоволодіннях.

Крім того, через цю атаку постраждали дві жінки - у них поранення уламками скла.

Ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Оперативні групи продовжують обстеження для фіксування наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, тривогу було оголошено у низці східних областей через загрозу атаки дронами-камікадзе, а також ворожої авіації. Пізніше у повітряних силах попередили, що до України залітає нова група Шахедів. Згодом тривога швидко поширилася на захід.