Чергова нічна атака на Одещину: збито 17 дронів, але є влучення - ОВА

08:20 04 вересня Київ, Україна

Як і минулої ночі, російські агресори продовжили повітряні атаки на Одещину. Як повідомив вранці 4 вересня голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, понад три години тривала атака ударними безпілотниками півдня Одеської області, 17 дронів збила ППО, проте є влучення.

"У кількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та обладнання промислових підприємств. Також через падіння уламків внаслідок збиття виникло кілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано", - наголосив він.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає, на місці продовжують працювати відповідні служби та правоохоронці.

Як уточнили Сили оборони півдня, масована нічна атака велася ударними БПЛА типу Shahed-136 і була спрямована на цивільну інфраструктуру Подунав'я.

Нагадаємо, вночі 3 вересня росіяни здійснили кілька хвиль атак дронами-камікадзе Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Подунав'я на Одещині. Загалом ворог випустив 25 безпілотників, 22 вдалося знищити.

Внаслідок влучення виникла пожежа, постраждали принаймні двоє людей.