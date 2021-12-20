Чергова аварія на водопроводі в Києві. Фонтан б'є до дев'ятого поверху

Сьогодні, за повідомленням інформагентства УНІАН, в столичному житловому масиві Березняки, на вулиці Миколайчука стався прорив магістрального водопроводу.

Струмінь холодної води б'є під напором, досягаючи верхніх поверхів дев'ятиповерхового будинку. У деяких місцях на засклених балконах фонтаном вибито скло.

Водії припаркованих поруч автомобілів спішно прибирають їх.

Ще один прорив магістрального водопроводу в цей же час відбувся в Києві на вулиці Леваневського. За словами очевидців, вгору разом з водою летять масивні камені.

На сайті Київводоканалу відсутня інформація про ці аваріях.

Як повідомлялося, в Києві 3 липня прорвало трубу з гарячою водою на Введенській вулиці. "Трубу з гарячим водопостачанням прорвало так, що струмінь добиває аж до вулиці Волоській", - повідомили очевидці.

Раніше в Києві на Великій Васильківській прорвало магістральну трубу після початку гідравлічних випробувань тепломережі.