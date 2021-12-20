Чергова аварія на водопроводі в Києві. Фонтан б'є до дев'ятого поверху

Сьогодні, за повідомленням інформагентства УНІАН, в столичному житловому масиві Березняки, на вулиці Миколайчука стався прорив магістрального водопроводу.
Струмінь холодної води б'є під напором, досягаючи верхніх поверхів дев'ятиповерхового будинку. У деяких місцях на засклених балконах фонтаном вибито скло.
Водії припаркованих поруч автомобілів спішно прибирають їх.
Ще один прорив магістрального водопроводу в цей же час відбувся в Києві на вулиці Леваневського. За словами очевидців, вгору разом з водою летять масивні камені.
На сайті Київводоканалу відсутня інформація про ці аваріях.
Раніше в Києві на Великій Васильківській прорвало магістральну трубу після початку гідравлічних випробувань тепломережі.
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