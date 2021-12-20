Обшуки в мерії Дніпра стосуються земельних питань

14:50 16 липень Київ, Україна

Як повідомило сьогодні, 16 липня, агентство УНІАН, з ранку в мерії м.Дніпра проводяться обшуки. З джерел в правоохоронних органах стало відомо, що проведенням обшуків займаються співробітники Служби безпеки України спільно з Офісом генпрокурора.

Повідомляється, що обшуки санкціоновані судом у справі про розкрадання державних коштів чиновниками міської ради г. Дніпро і стосуються земельних питань.

Обшуки проводить група столичних слідчих. Однак поки прес-служба мерії Дніпра недоступна для коментарів.

Також стало відомо, що обшуки проводяться в департаменті земельних ресурсів (очевидно, мова йде про Департамент по роботі з активами Дніпровського міської ради, - ред.) В кабінеті директора Дмитра Мовшіна.

Нагадаємо, в червні в мерії Дніпра співробітники прокуратури області та СБУ провели обшуки у справі про зловживання службовим становищем під час держзакупівель.