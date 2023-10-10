Обшук у мера Мукачева: розслідування корупційної схеми щодо продажу стадіону

Правоохоронці проводять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, сина відомого політика Віктора Балоги.
Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на прессекретаря Служби безпеки України (СБУ) у Закарпатській області Ванду Мільйо. Додаткові деталі будуть надані пізніше.
За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, який опублікував повідомлення в Telegram, обшуки проводяться у зв'язку з можливою корупційною схемою, пов'язаною із продажем стадіону "Авангард". Глагола стверджує, що, згідно з його джерелами в Національному антикорупційному бюро (НАБУ), збитки від продажу стадіону та земельних ділянок становлять майже 100 мільйонів гривень, і що вартість об'єкта була занижена на цю суму.
Також обшуки розпочалися у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також ексдепутата Закарпатської обласної ради та власника готелю в Ужгороді Олексія Баранюка. Глагола також стверджує, що ці особи можуть бути пов'язані з купівлею стадіону "Авангард" за заниженою вартістю.
Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на прессекретаря Служби безпеки України (СБУ) у Закарпатській області Ванду Мільйо. Додаткові деталі будуть надані пізніше.
За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, який опублікував повідомлення в Telegram, обшуки проводяться у зв'язку з можливою корупційною схемою, пов'язаною із продажем стадіону "Авангард". Глагола стверджує, що, згідно з його джерелами в Національному антикорупційному бюро (НАБУ), збитки від продажу стадіону та земельних ділянок становлять майже 100 мільйонів гривень, і що вартість об'єкта була занижена на цю суму.
Також обшуки розпочалися у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також ексдепутата Закарпатської обласної ради та власника готелю в Ужгороді Олексія Баранюка. Глагола також стверджує, що ці особи можуть бути пов'язані з купівлею стадіону "Авангард" за заниженою вартістю.
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