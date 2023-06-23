Обшуки шкіл та вигадки: у Мелітополі черговий акт терору

13:04 23 червня Київ, Україна

У Мелітополі під загрозою автоматів окупанти організували "випускний". Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про це написав.



Із самого ранку кожну школу ретельно обшукали за допомогою собак. Людям розповідають вигадки про пошук вибухівки, нібито пов'язаної із ЗСУ та партизанами.



Після цього військові та поліція оточили освітні установи. Одинадцятикласникам ставлять запитання при вході до школи.