Обшуки, побої та ніч на морозі – так окупанти знущалися з тих, хто їхав із Запоріжжя

10:38 04 грудня Київ, Україна

Окупанти майже два дні протримали цивільних в заручниках, які намагалися проїхати через ворожий блок-пост у Василівці Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

2 грудня окупанти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, у мороз ночувати на узбіччі дороги.

"Злякані рашисти в черговий раз прикрилися цивільними як живим щитом. Людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, росіяни не пропустили на блок-пості у Василівці. Окупанти залишили цивільних взимку, за мінусової температури, ночувати на узбіччі дороги. Кажуть, бояться обстрілів. Тому поставили перед своєю військовою базою колону автомобілів мирних людей", - написав Федоров два дні тому.

Сьогодні, 4 грудня, мер Мелітополя повідомив продовження цієї обурливої історії.

"Продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили. Деяких одразу депортували у бік Запоріжжя. А деяких "покатали". Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад до Василівки. До всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних мешканців застосовували фізичну силу – били прикладом автомата. При цьому все в стилі рашистів: жодних пояснень – лише груба розмова та насильство. Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутися до Запоріжжя”, - розповів Федоров.

Раніше повідомлялося, що окупанти завозять до Мелітополя вчителів із Дагестану.