Оголошену в розшук У Кривому Розі дівчину знайшли в кар'єрі на глибині 170 м

11:55 25 серпень Київ, Україна

Зниклу 17 серпня Ірину Калинчук знайшли мертвою.

Її тіло виявили в кар'єрі в Тернівському районі на глибині понад 170 м рятувальники.

"Тіло зниклої знайшли, його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Зараз з'ясовуються обставини смерті дівчини", - розповіли в поліції.

Труп лежав на виступі прірви грунту. Його дістали з допомогою альпіністського спорядження.