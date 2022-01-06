Оголошену в розшук У Кривому Розі дівчину знайшли в кар'єрі на глибині 170 м

Зниклу 17 серпня Ірину Калинчук знайшли мертвою.
Її тіло виявили в кар'єрі в Тернівському районі на глибині понад 170 м рятувальники.
"Тіло зниклої знайшли, його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Зараз з'ясовуються обставини смерті дівчини", - розповіли в поліції.
Труп лежав на виступі прірви грунту. Його дістали з допомогою альпіністського спорядження.
Її тіло виявили в кар'єрі в Тернівському районі на глибині понад 170 м рятувальники.
"Тіло зниклої знайшли, його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Зараз з'ясовуються обставини смерті дівчини", - розповіли в поліції.
Труп лежав на виступі прірви грунту. Його дістали з допомогою альпіністського спорядження.
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