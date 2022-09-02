Обстріли Запоріжжя: тяжке поранення 8-річної дівчинки

У Запорізькому районі, у селі Шевченківське, під час обстрілу російськими військовими було тяжко поранено 8-річну дівчинку. Про це у п'ятницю, 19 серпня, у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.
З початку війни в Запорізькій області загинули чотири дитини. Ще 44 поранені.
Нагадаємо, станом на ранок 19 серпня, через збройну агресію російської федерації, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 362 дитини загинули і понад 716 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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