Обстріли Запоріжжя: тяжке поранення 8-річної дівчинки

09:39 20 серпня Київ, Україна

У Запорізькому районі, у селі Шевченківське, під час обстрілу російськими військовими було тяжко поранено 8-річну дівчинку. Про це у п'ятницю, 19 серпня, у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наразі дівчинка перебуває у лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні. Стан стабільно тяжкий. Разом молимося за її одужання", - написав він.

Ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.

З початку війни в Запорізькій області загинули чотири дитини. Ще 44 поранені.

Нагадаємо, станом на ранок 19 серпня, через збройну агресію російської федерації, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 362 дитини загинули і понад 716 отримали поранення різного ступеня тяжкості.