Обстріл Запорізької області: понад 100 ударів по 26 населених пунктах

12:57 16 серпня Київ, Україна

Російські війська завдали 100 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області за добу, 15 серпня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.



Зокрема, війська росії обстріляли з артилерії населені пункти Гуляйполе, Новоданилівка, Омельник, Левадне, Новоандріївка, Темирівка, Кам'янське, П'ятихатки, Плавні та інші села на лінії вогню. Крім того, було завдано авіаударів по Таврійському та Оріхову, а також обстріляно з реактивних систем залпового вогню Новодарівку та Білогір'я.



Також чотири безпілотники атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя. П'ять ракетних ударів було здійснено по Таврійському.



Внаслідок обстрілу пошкоджено або зруйновано житлові будинки, господарські будівлі, складські приміщення та об'єкти інфраструктури. Загиблих та поранених немає.