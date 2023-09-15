Обстріли на Миколаївщині: вночі працювала ППО

09:54 15 вересня Київ, Україна

Вночі 15 вересня на Миколаївщині працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив Віталій Кім, начальник обласної військової адміністрації, у своєму каналі у Телеграм.

"Вночі 15 вересня в області працювала протиповітряна оборона, результати буде оголошено пізніше", - зазначив Кім.

Також 15 вересня о 05:04 російські загарбники вдарили по відкритій території Радсадівської територіальної громади, обійшлося без руйнувань та постраждалих.



Попереднього дня, 14 вересня, о 16:02, ворог завдав ударів по акваторії Очаківської громади, також обійшлося без потерпілих.