Обстріли Миколаївщини: без постраждалих, але з пошкодженнями

09:43 12 травня Київ, Україна

Вчора, 11 травня, населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області було обстріляно реактивними системами залпового вогню російськими військовими о 18:35.



Два житлові будинки зазнали пошкоджень, але, на щастя, постраждалих немає.



Цю інформацію голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім опублікував на своїй сторінці у Telegram. Він посилається на інформацію, одержану від районних військових адміністрацій.



Сьогодні ж, 12 травня, близько 6-ї ранку, ворог обстріляв з гармат акваторію Очаківської громади.



Цього разу також обійшлося без жертв. Обстріли акваторії та узбережжя Очаківської громади відбуваються регулярно без видимих цілей та результатів уже з 19 березня.



Відносно спокійно пройшли день і ніч у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах.