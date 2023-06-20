Обстріли Миколаївщини: без постраждалих, але з пошкодженнями

Вчора, 11 травня, населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області було обстріляно реактивними системами залпового вогню російськими військовими о 18:35.
Два житлові будинки зазнали пошкоджень, але, на щастя, постраждалих немає.
Цю інформацію голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім опублікував на своїй сторінці у Telegram. Він посилається на інформацію, одержану від районних військових адміністрацій.
Сьогодні ж, 12 травня, близько 6-ї ранку, ворог обстріляв з гармат акваторію Очаківської громади.
Цього разу також обійшлося без жертв. Обстріли акваторії та узбережжя Очаківської громади відбуваються регулярно без видимих цілей та результатів уже з 19 березня.
Відносно спокійно пройшли день і ніч у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах.
Два житлові будинки зазнали пошкоджень, але, на щастя, постраждалих немає.
Цю інформацію голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім опублікував на своїй сторінці у Telegram. Він посилається на інформацію, одержану від районних військових адміністрацій.
Сьогодні ж, 12 травня, близько 6-ї ранку, ворог обстріляв з гармат акваторію Очаківської громади.
Цього разу також обійшлося без жертв. Обстріли акваторії та узбережжя Очаківської громади відбуваються регулярно без видимих цілей та результатів уже з 19 березня.
Відносно спокійно пройшли день і ніч у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах.
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