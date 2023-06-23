Обстріли окупантів у Харківській області: руйнування та пошкодження

10:04 23 червня Київ, Україна

За останні 24 години російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.



Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Внаслідок обстрілу селища Кругляківка у Куп'янському районі було пошкоджено не менше трьох житлових будинків, господарські будівлі та будівлю магазину, а також було знищено сільськогосподарську техніку в одному із фермерських господарств.



У селищі Петропавлівка Куп'янського району житловий будинок спалахнув унаслідок ворожого обстрілу.



У селищі Бударки Чугуївського району було пошкоджено будинки приватного домогосподарства.



Крім того, внаслідок обстрілу міста Куп'янськ сталася лісова пожежа.



За добу не зафіксовано постраждалих серед цивільного населення.