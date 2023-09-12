Обстріли Нікополя та Марганця: постраждали будинки та інфраструктура

11:03 12 вересня Київ, Україна

Увечері 11 вересня війська росії атакували місто Нікополь, а вночі стався обстріл Марганця, розташованого в Дніпропетровській області.



Про це 12 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Лисак підкреслив, що збройні сили агресора використали важку артилерію під час атаки. Внаслідок інциденту постраждали магазин, сім приватних будинків та господарські будівлі. Також було пошкоджено три газопроводи та стільки ж ліній електропередачі.



Вранці 12 вересня ворог завдав удару по Великомихайлівській громаді, розташованій у Синельниківському районі. Під час атаки була зачеплена лінія електропередачі.



Лисак зазначив, що, на щастя, внаслідок цих атак не було жертв та поранених.