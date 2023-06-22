Обстріли Херсонської області: поранено троє людей

10:08 22 червня Київ, Україна

Протягом останньої доби російська армія здійснила серію обстрілів Херсонської області, внаслідок яких троє людей було поранено.



Цю інформацію повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін через канал у Телеграм.

"За останню добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши близько 400 снарядів з мінометів, артилерії, систем "Град" та безпілотні літальні апарати. Було зафіксовано 20 обстрілів міста Херсон", - йдеться у повідомленні.

Російські військові атакували житлові квартали населених пунктів в області, а також адміністративну будівлю Херсона та населений пункт Новорайської сільської громади Бериславського району.