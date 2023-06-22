Обстріли Херсонської області: поранено троє людей

Протягом останньої доби російська армія здійснила серію обстрілів Херсонської області, внаслідок яких троє людей було поранено.
Цю інформацію повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін через канал у Телеграм.
Цю інформацію повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін через канал у Телеграм.
Російські військові атакували житлові квартали населених пунктів в області, а також адміністративну будівлю Херсона та населений пункт Новорайської сільської громади Бериславського району.
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