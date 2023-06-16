Обстріли Харкова з РСЗВ: поранені у Куп'янську, пошкодження житлових будинків

Під час останньої доби поблизу села В'язове, розташованого в Харківській області, російські військові завдали удару за допомогою двох ракет С-300, проте вони приземлилися на відкритому полі, не завдавши шкоди.
У той самий час місто Куп'янськ було обстріляне з РСЗВ, внаслідок чого дві жінки та один чоловік отримали поранення.
Цю інформацію підтвердив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.
Минулої доби ворожі сили систематично обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів, використовуючи ствольну артилерію, РСЗВ та ракетне озброєння.
Внаслідок обстрілів Куп'янська за допомогою РСЗВ було пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків та господарські будівлі, а також виникли пожежі.
Трьох постраждалих, двох жінок віком 76 і 53 років, і цивільного чоловіка віком 35 років, було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
У той самий час місто Куп'янськ було обстріляне з РСЗВ, внаслідок чого дві жінки та один чоловік отримали поранення.
Цю інформацію підтвердив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.
Минулої доби ворожі сили систематично обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів, використовуючи ствольну артилерію, РСЗВ та ракетне озброєння.
Внаслідок обстрілів Куп'янська за допомогою РСЗВ було пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків та господарські будівлі, а також виникли пожежі.
Трьох постраждалих, двох жінок віком 76 і 53 років, і цивільного чоловіка віком 35 років, було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
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