Обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві - двоє поранених

Внаслідок обстрілу російськими окупанатами цивільних об'єктів поранено двох людей.
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів про обстановку у Миколаєві та області.
За його словами, російські військові стріляють хаотично та безладно по цивільних об'єктах.. Цієї ночі під обстріл потрапили інтернат, лікарні та котельня у Миколаєві.
Віталій Кім зазначив, що сили РФ змінюють тактику: здійснюють обстріли, а потім ховаються в селах, тому українські військові не можуть "накрити" супротивника у відповідь вогнем повною мірою.
За його словами, російські військові стріляють хаотично та безладно по цивільних об'єктах.. Цієї ночі під обстріл потрапили інтернат, лікарні та котельня у Миколаєві.
Віталій Кім зазначив, що сили РФ змінюють тактику: здійснюють обстріли, а потім ховаються в селах, тому українські військові не можуть "накрити" супротивника у відповідь вогнем повною мірою.
Внаслідок обстрілів жертв немає, двоє людей було поранено.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі