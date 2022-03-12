Обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві - двоє поранених

09:39 12 березня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російськими окупанатами цивільних об'єктів поранено двох людей.

 
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім розповів про обстановку у Миколаєві та області.

За його словами, російські військові стріляють хаотично та безладно по цивільних об'єктах.. Цієї ночі під обстріл потрапили інтернат, лікарні та котельня у Миколаєві.

Віталій Кім зазначив, що сили РФ змінюють тактику: здійснюють обстріли, а потім ховаються в селах, тому українські військові не можуть "накрити" супротивника у відповідь вогнем повною мірою.
"Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше", - наголосив він.
Внаслідок обстрілів жертв немає, двоє людей було поранено.