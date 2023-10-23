Обстріл дороги до Авдіївки: проблеми з евакуацією та гуманітарною допомогою

12:41 23 жовтня Київ, Україна

Постійні обстріли дороги, що веде до Авдіївки, Донецька область, створюють серйозні проблеми з евакуацією та постачанням гуманітарної допомоги у місті, як зазначено головою Авдіївської військової адміністрації Віталієм Барабашом.



Згідно з його заявою, ситуація з логістикою у регіоні надзвичайно складна. Дорога, протяжністю 22 кілометри, що веде до Авдіївки, зазнає постійних обстрілів, як вдень, так і вночі. Це серйозно ускладнює дії з евакуації місцевих жителів та постачання гуманітарної допомоги. Всі логістичні операції залежать від цієї дороги, і ворожа сторона намагається перерізати цей шлях, піддаючи його постійним атакам.



За його словами, останні три дні евакуації мешканців не проводилося, але це не пов'язано з ризиком обстрілів, а скоріше з тим, що люди не хочуть залишати свої будинки. На цей момент у місті Авдіївка залишається 1 601 особа.