Обстрілами ЗАЕС окупанти знеструмили лікарні та поставили життя пацієнтів під загрозу

18:54 25 серпня Київ, Україна

Через обстріл росіян Запорізької атомної електростанції частина лікарень у тимчасово окупованих містах Херсонської та Запорізької областей залишилась без електропостачання.



Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



За словами міністра, медичні установи не мають змоги нормально виконувати свої прямі функції. Він також назвав дії російських окупантів геноцидом, адже життя багатьох людей, які фізично постраждали під час війни, перебуває під загрозою.

“Під загрозою виявилося найцінніше – життя людей, які сьогодні перебувають в операційних, на ШВЛ, у реанімаціях на території Херсонської та частини Запорізької областей. Знеструмлюючи наші лікарні, росія вкотре показує світу своє справжнє обличчя – обличчя терориста”, – підкреслив Ляшко.

Він додав, що тільки з початку повномасштабного вторгнення вдалося доставити до лікарень 334 генератори живлення.