Обстрілами ЗАЕС окупанти знеструмили лікарні та поставили життя пацієнтів під загрозу

Через обстріл росіян Запорізької атомної електростанції частина лікарень у тимчасово окупованих містах Херсонської та Запорізької областей залишилась без електропостачання.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За словами міністра, медичні установи не мають змоги нормально виконувати свої прямі функції. Він також назвав дії російських окупантів геноцидом, адже життя багатьох людей, які фізично постраждали під час війни, перебуває під загрозою.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За словами міністра, медичні установи не мають змоги нормально виконувати свої прямі функції. Він також назвав дії російських окупантів геноцидом, адже життя багатьох людей, які фізично постраждали під час війни, перебуває під загрозою.
Він додав, що тільки з початку повномасштабного вторгнення вдалося доставити до лікарень 334 генератори живлення.
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