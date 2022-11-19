Обстріл Запоріжжя: ракетний удар по промисловому об'єкту

У Запоріжжі ввечері у п'ятницю, 18 листопада, пролунало кілька гучних вибухів. У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу. За даними ЗМІ, місцеві мешканці чули щонайменше п'ять гучних вибухів.

Пізніше голова Запорізької ОВ Олександр Старух повідомив, що російські військові завдали ракетного удару по промисловому об'єкту інфраструктури Запоріжжя.

Він додав, що на місці працюють рятувальники та пообіцяв оприлюднити деталі пізніше.

Під завалами, куди потрапили російські ракети, можуть бути люди. Про це у п'ятницю, 18 листопада, повідомив виконувач обов'язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Ворожі ракети потрапили в один із об'єктів інфраструктури. Наразі там зафіксовано п'ять прильотів. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Прямо зараз під завалами можуть бути люди", - написав він.

За словами Куртєва, це працівники, які могли перебувати тим часом на роботі.

Пізніше він додав, що через ворожу атаку частина одного з районів залишилася без опалення. Також постраждали житлові будинки.

Тим часом, у російських соцмережах поширюється відео прильотів та пожежі, як стверджується, із Запоріжжя.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада в результаті удару по Вільнянському району Запорізької області ракета потрапила до двоповерхового будинку. Згодом повідомлялося, що з-під завалів дістали тіла вже дев'ятьох загиблих.