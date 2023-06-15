Обстріл Запорізької області: під вогнем опинилися 19 населених пунктів

11:55 09 травня Київ, Україна

За словами голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка, за останні 24 години війська росії завдали 68 ударів по мирних населених пунктах Запорізької області, що призвело до руйнування житлових будинків, автомобілів та іншого приватного майна, а також до поранення підлітка.



Атаковано було 19 міст і сіл в області, у тому числі було зафіксовано 65 артобстрілів, два удари з РСЗВ та атаку БПЛА.



За даними голови ОВА, в результаті обстрілу з РСЗВ Смерч було поранено 15-річного жителя Матвіївської громади.