Обстріл Запорізької області: більше сотні атак за добу, зруйновано житлові будинки

11:25 14 серпня Київ, Україна

Російські терористичні війська за добу майже сотню разів вдарили по 24 населених пунктами Запорізької області.



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Вночі близько 2:00 рашисти завдали ракетних ударів по одному з населених пунктів у Запорізькому районі, внаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки, а в сусідніх будинках вилетіли вікна.

"Врятовано 3 людей, на жаль, двоє загинули", - додали у МВС.

7 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. 5 ударів з РСЗВ припали по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському та Павлівці, 3 ракетні удари - по Степовому, а також авіаційний удар по П'ятихатках. За минулу добу військові росії здійснили 83 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір'я, Степногірська, Степового та Плавнів.



Внаслідок ракетного удару по Степовому загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одна жінка 64 років доставлена до лікувального закладу, їй надається необхідна допомога.



Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.