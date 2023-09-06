Обстріл Запорізької області: 20 населених пунктів опинилися під вогнем

12:25 17 серпня Київ, Україна

Російські окупанти минулої доби, 16 серпня, обстріляли 20 населених пунктів у Запорізькій області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко у своєму Telegram-каналі у четвер, 17 серпня.



За словами Малашка, 70 артилерійських обстрілів припало на території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, Новояківлівки та інших сіл на лінії вогню.



Також російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Новояківлівку та Новодарівку. Вони атакували сімома безпілотниками (БПЛА) Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Левадне та П'ятихатки. Окупанти також влучили ракетою у Запорізький район, але снаряд впав між двома селами і не завдав шкоди.



Внаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано житлові будинки, господарські споруди та об'єкти інфраструктури. Надходить інформація про поранених та загиблих.