Обстріл у Херсоні: пошкоджено критичну інфраструктуру, проблеми з енергопостачанням

16:27 02 листопада Київ, Україна

У Херсоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури внаслідок обстрілу окупантів. Внаслідок атаки виникли тимчасові проблеми з енергопостачанням, і на місці продовжуються роботи з усунення пошкоджень.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, який також зазначив, що згідно з даними Херсонобленерго, інцидент стався в центральній частині міста.

Наразі фахівці проводять ремонтні роботи, спрямовані на відновлення енергопостачання та усунення наслідків атаки.