Обстріл у Херсоні: пошкоджено критичну інфраструктуру, проблеми з енергопостачанням

У Херсоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури внаслідок обстрілу окупантів. Внаслідок атаки виникли тимчасові проблеми з енергопостачанням, і на місці продовжуються роботи з усунення пошкоджень.
Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, який також зазначив, що згідно з даними Херсонобленерго, інцидент стався в центральній частині міста.
Наразі фахівці проводять ремонтні роботи, спрямовані на відновлення енергопостачання та усунення наслідків атаки.
Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, який також зазначив, що згідно з даними Херсонобленерго, інцидент стався в центральній частині міста.
Наразі фахівці проводять ремонтні роботи, спрямовані на відновлення енергопостачання та усунення наслідків атаки.
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