Обстріл Вугледару: пошкоджено 7 будинків та 2 школи

У Вугледарі зберігається важка обстановка, внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено сім будинків та дві школи.
Про це 27 січня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Також, за його словами, на території громади двоє людей загинули і одна поранена у Богоявленці.
Крім того, зафіксовано обстріл Новоукраїнки.
Про це 27 січня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Також, за його словами, на території громади двоє людей загинули і одна поранена у Богоявленці.
Крім того, зафіксовано обстріл Новоукраїнки.
Глава ОВА додав, що на Горлівському напрямку одну людину поранено та пошкоджено будинок у Бахмуті.
Він також зазначив, що на Лисичанському напрямку в Лиманській громаді під обстрілами опинилися селища Торське, Зарічне та Ямпіль, у Званівській громаді пошкоджено три будинки у Переїзному, околиці Званівки потрапили під обстріл фосфорними зарядами. Також неспокійно було у Сіверську: обстріл тривав протягом доби, прямим влученням був зруйнований приватний будинок.
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