Обстріл Вугледару: пошкоджено 7 будинків та 2 школи

13:13 27 січня Київ, Україна





Про це 27 січня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Також, за його словами, на території громади двоє людей загинули і одна поранена у Богоявленці.



Крім того, зафіксовано обстріл Новоукраїнки. Вугледарі зберігається важка обстановка, внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено сім будинків та дві школи.Про це 27 січня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.Також, за його словами, на території громади двоє людей загинули і одна поранена у Богоявленці.Крім того, зафіксовано обстріл Новоукраїнки.

"На Донецькому напрямку вночі було два масовані артобстріли Авдіївки, є пошкодження, обсяги збитків встановлюємо", - зазначив Кириленко.



Глава ОВА додав, що на Горлівському напрямку одну людину поранено та пошкоджено будинок у Бахмуті.

"Напередодні вдень росіяни пошкодили три будинки та дитсадок у Торецьку, тримали під вогнем околиці громади. Також ще три будинки пошкоджено в Катеринівці Іллінівської громади, обійшлося без жертв. Гучна ніч пройшла у селах Соледарської громади", - повідомив Кириленко.



Він також зазначив, що на Лисичанському напрямку в Лиманській громаді під обстрілами опинилися селища Торське, Зарічне та Ямпіль, у Званівській громаді пошкоджено три будинки у Переїзному, околиці Званівки потрапили під обстріл фосфорними зарядами. Також неспокійно було у Сіверську: обстріл тривав протягом доби, прямим влученням був зруйнований приватний будинок.