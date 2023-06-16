Обстріл Торецька: загиблий та пожежі у дев'ятиповерхівках

У Торецьку Донецької області внаслідок нічного обстрілу російських сил виникли пожежі у двох дев'ятиповерхових будинках і рятувальники виявили тіло одного загиблого.
Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила цю інформацію у своєму офіційному акаунті у Facebook.
Було зафіксовано загоряння квартир у двох під'їздах одного з будинків від третього по дев'ятий поверхи, а також у квартирах з другого по дев'ятий поверхи сусідньої будівлі.
Пожежники боролися із вогнем на площі 2270 квадратних метрів.
У ході рятувальних операцій вдалося евакуювати 22 особи, включаючи дитину з обмеженими фізичними можливостями, а також сімох з одного з під'їздів.
На жаль, в одній із квартир виявлено тіло загиблої людини.
Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила цю інформацію у своєму офіційному акаунті у Facebook.
Було зафіксовано загоряння квартир у двох під'їздах одного з будинків від третього по дев'ятий поверхи, а також у квартирах з другого по дев'ятий поверхи сусідньої будівлі.
Пожежники боролися із вогнем на площі 2270 квадратних метрів.
У ході рятувальних операцій вдалося евакуювати 22 особи, включаючи дитину з обмеженими фізичними можливостями, а також сімох з одного з під'їздів.
На жаль, в одній із квартир виявлено тіло загиблої людини.
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