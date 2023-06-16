Обстріл Торецька: загиблий та пожежі у дев'ятиповерхівках

18:55 02 червня Київ, Україна

У Торецьку Донецької області внаслідок нічного обстрілу російських сил виникли пожежі у двох дев'ятиповерхових будинках і рятувальники виявили тіло одного загиблого.



Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила цю інформацію у своєму офіційному акаунті у Facebook.



Було зафіксовано загоряння квартир у двох під'їздах одного з будинків від третього по дев'ятий поверхи, а також у квартирах з другого по дев'ятий поверхи сусідньої будівлі.



Пожежники боролися із вогнем на площі 2270 квадратних метрів.



У ході рятувальних операцій вдалося евакуювати 22 особи, включаючи дитину з обмеженими фізичними можливостями, а також сімох з одного з під'їздів.



На жаль, в одній із квартир виявлено тіло загиблої людини.