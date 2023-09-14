Обстріл села на Херсонщині: загинула дитина, зруйновано будинки

10:16 14 вересня Київ, Україна

Після опівночі окупанти атакували село Новодмитрівка у складі Білозерської громади Херсонської області. За інформацією Херсонської обласної прокуратури, загинув 6-річний хлопчик і отримав поранення його 13-річний брат, а також ще троє дорослих.



Повідомляється, що ворожі снаряди влучили у приватний будинок та на його прилеглу територію. 6-річний хлопчик помер, його старшого брата у тяжкому стані доставили до лікарні. Також поранено троє сусідів, які спробували надати допомогу постраждалим.



Внаслідок обстрілу постраждали також приватні будинки та господарські будівлі на околицях.