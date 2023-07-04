Обстріл села на Чернігівщині: поранені кілька людей

Внаслідок обстрілу центру села Буда-Вороб'ївська у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, кілька людей отримали поранення.
Про це інформував В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної державної адміністрації у своєму повідомленні у Телеграмі.
У своїх заявах Чаус зазначив, що ворог завдав потужного удару по центру села, внаслідок чого троє людей було поранено. Двох із них довелося евакуювати негайно під час обстрілу.
Чаус висловив вдячність начальнику Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергію Сергієнку та його заступнику Олександру Селіверстову за їхню особисту участь в евакуації постраждалих. Селіверстов також надав безпосередню допомогу двом пораненим чоловікам.
Поранених було передано медичним службам швидкої допомоги. Третій постраждалий звернувся по медичну допомогу самостійно. Стан усіх поранених оцінюється як середньої тяжкості.
Чаус зазначив, що село Буда-Вороб'ївська постійно зазнає ворожих обстрілів. Більшість жителів уже залишило село, але понад півтори сотні людей досі залишаються на своїх місцях.
Про це інформував В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної державної адміністрації у своєму повідомленні у Телеграмі.
У своїх заявах Чаус зазначив, що ворог завдав потужного удару по центру села, внаслідок чого троє людей було поранено. Двох із них довелося евакуювати негайно під час обстрілу.
Чаус висловив вдячність начальнику Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергію Сергієнку та його заступнику Олександру Селіверстову за їхню особисту участь в евакуації постраждалих. Селіверстов також надав безпосередню допомогу двом пораненим чоловікам.
Поранених було передано медичним службам швидкої допомоги. Третій постраждалий звернувся по медичну допомогу самостійно. Стан усіх поранених оцінюється як середньої тяжкості.
Чаус зазначив, що село Буда-Вороб'ївська постійно зазнає ворожих обстрілів. Більшість жителів уже залишило село, але понад півтори сотні людей досі залишаються на своїх місцях.
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