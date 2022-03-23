Обстріл Рубіжного. Загинули діти

08:09 23 березня Київ, Україна

Увечері 22 березня снаряд окупантів влучив у багатоповерхівку у Рубіжному Луганській області. Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.



«Близько 20:00 ворог ударив по багатоповерхівці у Рубіжному. Снаряд розірвався на п'ятому поверсі. Рятувальниками було знайдено трьох загиблих, двоє з них діти», – написав він на своїй сторінці у Facebook.



Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, у Рубіжному палало підприємство легкої промисловості, училище, кілька квартир. Перебитий газопровід.



У Лисичанську внаслідок авіаудару горів нафтопереробний завод.



У Кремінній пошкоджено чотири житлові будинки.



«Російські окупанти продовжують знищувати мирних людей та цивільну інфраструктуру, вкотре їм не вдалося зробити прориви і просунутися, тому росіяни хвилюються і гатять без розбору. Кремінна, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Гірське з українськими прапорами!» – додав Гайдай.