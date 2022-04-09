Обстріл Одещини з окупованого Криму

12:46 08 квітня Київ, Україна

Росія завдала трьох ракетних ударів із окупованого Криму по Одеській області. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Є зруйновані будівлі.



Про це повідомив офіцер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.



"Вночі з території Кримського півострова ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одеській області. Пошкоджено 2 будинки, на жаль, постраждалі, їхня кількість уточнюється", - зазначив офіцер.



Також, за його словами, можуть активізуватись диверсійні групи у прикордонних регіонах.



"На тлі ракетних ударів, звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема, у прикордонних регіонах, метою яких є посилення психологічного тиску на громадянське населення, поширення паніки", – зазначив Назаров.



Корабельне угруповання рф у Чорному морі, додав він, продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти та судна в них.