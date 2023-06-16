Обстріл Очакова: постраждав мирний житель після артилерійських ударів рф

Протягом останніх 24 годин Очаків на Миколаївщині було неодноразово обстріляно збройними силами російської федерації, що призвело до поранення мирного мешканця.
Про це інформував Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації, 24 травня.
Згідно з повідомленням, ворожі артилерійські удари були завдані по місту об 11:00, 12:58 та 14:00.
Про це інформував Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації, 24 травня.
Згідно з повідомленням, ворожі артилерійські удари були завдані по місту об 11:00, 12:58 та 14:00.
Крім того, близько 20.05 було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли в акваторії Очаківської громади, але постраждалих немає.
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