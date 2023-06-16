Обстріл Очакова: постраждав мирний житель після артилерійських ударів рф

09:34 24 травня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин Очаків на Миколаївщині було неодноразово обстріляно збройними силами російської федерації, що призвело до поранення мирного мешканця.



Про це інформував Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації, 24 травня.



Згідно з повідомленням, ворожі артилерійські удари були завдані по місту об 11:00, 12:58 та 14:00.

"Внаслідок цих обстрілів одна людина отримала травми. Приватні будинки, автомобіль та об'єкти інфраструктури були пошкоджені та частково зруйновані. Також постраждали газові та електричні лінії передачі, а також мережі Інтернет. Наразі всі пошкодження усунено", - зазначив голова обласної військової адміністрації.

Крім того, близько 20.05 було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли в акваторії Очаківської громади, але постраждалих немає.