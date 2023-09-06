Обстріл Нікополя: пошкоджено 15 житлових будинків, постраждала мешканка

19:26 11 серпня Київ, Україна

Ворог знову обстріляв Нікополь, внаслідок чого поранено 72-річну жінку. Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Микола Лукашук.
 
"Сьогодні ворог знову вдарив по Нікополю. Внаслідок обстрілу артилерією поранено 72-річну жінку", - написав він.
 
Жінку госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та численними саднами спини. Нині її стан задовільний.

Також було пошкоджено 15 житлових будинків, шість господарських будівель, автомобіль та п'ять ліній електропередачі.

В інших громадах день пройшов тихо.