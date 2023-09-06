Обстріл Нікополя: пошкоджено 15 житлових будинків, постраждала мешканка

Ворог знову обстріляв Нікополь, внаслідок чого поранено 72-річну жінку. Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Микола Лукашук.
Жінку госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та численними саднами спини. Нині її стан задовільний.
Також було пошкоджено 15 житлових будинків, шість господарських будівель, автомобіль та п'ять ліній електропередачі.
В інших громадах день пройшов тихо.
Також було пошкоджено 15 житлових будинків, шість господарських будівель, автомобіль та п'ять ліній електропередачі.
В інших громадах день пройшов тихо.
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