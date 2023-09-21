Обстріл Миколаївщини: спалахнула пожежа на площі 1,5 га після падіння боєприпасів

18:52 21 вересня Київ, Україна

На Миколаївщині вдень 21 вересня стався обстріл Куцурубської територіальної громади у Миколаївському районі російськими військами, внаслідок чого спалахнула суха трава та чагарники.



Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у Миколаївській області.



За інформацією звіту, падіння боєприпасів та уламків від них спричинило спалах на площі близько 1,5 гектара. Пожежники з 22 державної пожежно-рятувальної частини, що оперативно прибули, впоралися з пожежею і загасили її.