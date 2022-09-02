Обстріл Миколаєва: дві ракети влучили в університет
10:40 17 серпня Київ, Україна
На момент обстрілу в університеті був лише охоронець – не постраждав.
Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич у Telegram.
Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. Це справжні терористи, які, прикриваючись своєю пропагандою, цинічно руйнують наші навчальні заклади" - Олександр Сенкевич.
Уламками та ударною хвилею пошкоджено будинки навпроти вишу.
Сенкевич додав, що всім, кому потрібно, безкоштовно видадуть плівку та ОСБ-плити.
Станом на 8 ранку комунальники розчищають територію біля університету, щоби звільнити проїзд для транспорту.
Нагадаємо, раніше в різних районах Миколаєва прогриміли вибухи
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