Обстріл Миколаєва: дві ракети влучили в університет

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич у Telegram.

Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. Це справжні терористи, які, прикриваючись своєю пропагандою, цинічно руйнують наші навчальні заклади" - Олександр Сенкевич.