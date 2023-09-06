Обстріл населених пунктів у Донецькій області: двоє загиблих та поранені

11:51 30 серпня Київ, Україна

У ніч на 30 серпня російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули двоє людей і семеро отримали поранення.



Як повідомила прокуратура Донецької області, ворожі снаряди влучили у житлові квартали Курахового та села Богатир Волноваського району.



У Кураховому постраждали п'ятеро жінок віком від 28 до 80 років та двоє чоловіків 25 та 32 років. Вони отримали мінно-вибухові травми та контузії.



У селі Богатир загинули двоє сторожів 44 та 59 років. Вони були на території фермерського господарства, коли туди влучили російські снаряди. Також постраждала велика рогата худоба.



Вибухами пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські будівлі.



Прокурори Донецької області вживають усіх необхідних заходів для документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил росії.